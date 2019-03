🔥 Ne manquez pas le Forfait Free Mobile 50 Go à 8,99€ par mois jusqu'au 12 février

Free écrase les prix

Vous le savez, Free aime bousculer le paysage des opérateurs mobiles en France, en proposant des prix cassés. Et les soldes offrent à l'entreprise une nouvelle occasion de baisser ses tarifs. Avec ce bon plan, vous pouvez bénéficier de sonpour seulement, et ce, sans engagement. Et si vous souhaitez prolonger l'aventure après la première année, vous aurez alors accès au forfait Free à 19,99 euros par mois, avec 100 Go de data. Mais attention : cette promotion n'est valable que jusqu'au mardi 12 février !Concrètement, à quoi vous donne accès ce bon plan ? En payant moins de 9 euros par mois, vous pouvez, en France métropolitaine et les DOM (à l'exception de Mayotte pour les appels). Mais vous bénéficiez également d'undans l'Hexagone, avec la possibilité de consommer jusqu'à. Si vous dépassez, pas de panique : vous pourrez toujours parcourir le web, mais avec un débit réduit. Ou vous connecter à un réseau FreeWifi, une fonctionnalité incluse dans votre forfait, en France métropolitaine. Enfin, si vous avez tendance à voyager régulièrement, cette offre saura également vous convaincre. Elle vous fera profiter, depuis l'Europe et les DOM, d'appels, SMS et MMS illimités, ainsi que d'un accès à Internet en 3G, jusqu'à 4 Go par mois (chaque Mo supplémentaire vous coûtera ensuite 0,0054 €).