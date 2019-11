Forfait mobile utilisable partout en Europe, l'offre promo 50 Go de B&You en détail

Optez pour un forfait qui vous ressemble

Un forfait + l'iPhone 11 à petit prix

Quand on souscrit à une offre de forfait mobile, on a envie que celle-ci réponde parfaitement à nos besoins, sinon, à quoi bon dépenser de l'argent tous les mois dans son forfait ? La nouvelle offre en promo de B&You s'adresse à tous ceux qui souhaitent profiter d'une enveloppe data confortable à souhait, et sans se ruiner. En effet, avec 50 Go pour seulement 11,99 €, l'offre éphémère de B&You est, de loin, celle qui bénéficie du meilleur rapport qualité-prix parmi les différents forfaits proposés en ce moment par la marque.Une fois que vous aurez validé votre abonnement, pas de mauvaise surprise, ce tarif vous sera acquis à vie. Si, par contre, le forfait ne vous convient plus, vous pourrez l'arrêter et changer d'opérateur quand vous le souhaitez car il est sans engagement de votre part.En plus de ces fameux 50 Go, l'offre B&You permet de communiquer en illimité (appels, SMS et MMS) au sein de la France métropolitaine, mais aussi depuis toute l'Europe et dans les DOM vers ces mêmes destinations. Grâce aux 6 Go d'internet accessibles depuis l'étranger, rien ne vous arrêtera : vous pourrez partir sereinement réaliser votre rêve de faire le tour de l'Europe ou décoller pour un séjour de retrouvailles en famille sous le soleil des DOM.En plus de cette offre avantageuse, Bouygues propose en ce moment une remise spéciale pour l'achat de certains smartphones et notamment les plus prestigieux. En souscrivant au forfait 50 Go vous pourrez ainsi acheter l'iPhone 11 au prix ultra compétitif de 749 € !L'offre de B&You est accessible à ce prix jusqu'au 18 novembre 2019. Pour comparer les différents forfaits mobiles du moment avant de vous décidez, n'hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs forfaits