🔥 Tout savoir sur la nouvelle offre B&You 50 Go à 11,99€/mois

Forfait mobile B&You : un bon prix à vie !

B&You vous accompagne partout

Ce forfait B&You a toutes les cartes en main pour devenir incontournable. Déjà, sachez que cette offre est uniquement valable jusqu'au 9 octobre prochain. L'abonnement est sans aucun engagement de votre part. Vous pourrez donc résilier le contrat en cours à n'importe quel moment si jamais vous trouvez mieux ailleurs. Autre bon point, le tarif mensuel ne bougera pas d'un centime même au bout d'un an. Un tel avantage a de quoi réjouir les clients les plus frileux. Bien évidemment, les éternels 10€ supplémentaires vous seront demandés pour l'activation de la nouvelle carte SIM. À présent, évoquons ensemble le contenu du forfait.Il s'agit d'un abonnement téléphonique assez classique. Depuis la France métropolitaine, il comprend les appels ainsi que les SMS illimités vers l'Hexagone et les DOM. De leur côté, les MMS pourront uniquement être envoyés à volonté en métropole. Toujours dans notre cher pays, une enveloppe de 50 Go d'internet sera à votre disposition chaque mois. Vous aurez largement assez de datas pour passer du temps sur le web à regarder des vidéos ou à télécharger des applications. Si vous dépassez ce seuil, 0,01€ vous sera facturé pour chaque Mo en plus.Pour vos déplacements en Europe et dans les DOM, les appels ainsi que les SMS / MMS restent illimités vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine. Au sein des pays européens concernés et en outre-mer, 6 Go d'internet supplémentaires seront disponibles sur votre compte. Vous pourrez donc continuer à vous rendre sur le web durant vos vacances. Voilà pour les fonctionnalités principales comprises dans ce forfait.Cette offre B&You 50 Go est à la fois abordable et complète. Elle se contente du strict nécessaire ce qui permet de garder un prix raisonnable à l'arrivée pour le client. Si vous n'aimez pas changer d'opérateur fréquemment, cet abonnement vous offrira de la stabilité et des services performants. C'est à vous de jouer maintenant !