Idée cadeau de Noël : un jeu malin pour la Switch, Nintendo Labo à seulement 19,99€ chez Amazon

Un laboratoire d'idées

Utilisez vos mains et votre tête

Nous sommes chez le géant américain Amazon pour cette très belle affaire. Notez bien que des frais de port s'appliqueront si jamais vous n'êtes pas abonné au service Amazon Prime. Cela vous permettra de recevoir gratuitement la commande sous un jour ouvré et de bénéficier de plusieurs avantages non négligeables (accès Amazon Music, Prime Video, offres exclusives...). Il est important de préciser qu'en cette période de Noël, les colis peuvent mettre un peu plus de temps à arriver. Maintenant, évoquons les caractéristiques du produit concerné par cette réduction.Le Nintendo Labo est uniquement à destination de la Nintendo Switch. Il s'agit d'une nouvelle manière de jouer qui permet à votre créativité de s'exprimer. Ce Multi Kit est composé de 28 planches en carton, 3 planches d'autocollants, 3 feuilles de coussinets, 2 ficelles, 5 œillets et de 8 élastiques. Ces matériaux vous permettront de construire différentes structures utilisables dans le jeu également inclus dans ce beau bundle.Vous pourrez donc fabriquer plusieurs objets comme une canne à pêche, un piano, une maison, une voiture téléguidée et une moto. Ensuite, la console Nintendo Switch vient se placer sur ces fabrications pour une expérience de jeu toujours plus immersive. Le Nintendo Labo est recommandé pour les joueurs jeunes et adultes. Si vous avez du mal à construire, vous pouvez utiliser le guide inclus ou bien trouver des tutos sur internet.Ce Nintendo Labo est un excellent cadeau à placer au pied de votre sapin. Il fera sûrement plaisir à toute la famille et permettra même aux parents réfractaires de découvrir le jeu vidéo sous un nouveau jour.