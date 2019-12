Idée cadeau de Noël : Tablette Apple iPad 2019 32 Go 10.2 pouces à 282,99€ au lieu de 389€

Un bijou de technologie pour Noël

Une tablette qui a de l'énergie à revendre

Direction Rakuten pour profiter de cette réduction très généreuse sur la tablette tactile signée Apple. N'oubliez pas d'utiliser le code qui va suivre pour activer la remise de 5€ : RAKUTEN5. La livraison à domicile est gratuite même si vous devrez patienter entre 10 et 20 jours ouvrés avant de recevoir la commande chez vous. Il est également possible de choisir de payer l'article en quatre fois (71,99€ par échéance) ou cinq fois (59,82€ par mensualité). Une remise de 14,40€ sera créditée sur votre compte une fois l'achat effectué. Vous pourrez ainsi utiliser cette somme sur un futur panier. Enfin, sachez que la garantie est valable pendant deux ans.Commençons avec l'écran de cet iPad 2019 qui possède une diagonale de 10.2 pouces pour une définition de 2160 x 1620 pixels. Comme toujours avec les appareils Apple, la dalle est parfaitement calibrée et très agréable à regarder. À l'intérieur de la tablette, nous retrouvons un processeur A10 Fusion accompagné par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 32 Go. Les performances sont au rendez-vous et vous pourrez faire facilement tourner n'importe quel jeu ou application.L'iPad 2019 ne s'arrête pas en si bon chemin. En effet, vous pourrez également compter sur la présence d'un capteur 8 mégapixels à l'arrière pour capturer des photos et des vidéos en Full HD. À l'avant, c'est un autre module 1,2 mégapixel qui est de la partie. De son côté, la batterie 8827 mAh permet à la tablette de tenir pendant 10 heures. Un excellent résultat qui vous garantira du divertissement durant une bonne partie de la journée.Voilà ce qu'il fallait retenir au sujet de cet iPad 2019. C'est une très bonne tablette tactile qui ne vous décevra pas. Son rapport qualité / prix est tout bonnement excellent en cette fin d'année. N'hésitez pas une seule seconde !