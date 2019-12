Jouez à Mario Kart 8 sur la Nintendo Switch grâce à ce pack à 299€ chez Amazon

Pour prolonger les célébrations de Noël

Nintendo Switch en promo

Si vous n'êtes pas trop à cheval sur la date butoir du 25 décembre, alors cette bonne affaire proposée par Amazon devrait vous satisfaire. En effet, le site américain précise bien que le pack sera uniquement en stock à partir du lendemain de Noël. Cela ne vous empêchera pas de profiter de la livraison gratuite en France métropolitaine et du paiement en quatre fois (soit 76,43€ par échéance) si vous le désirez. Les abonnés Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€/an) recevront leur commande plus rapidement. Amazon met aussi à votre disposition une assurance supplémentaire de 2 ans contre les pannes à 43,99€.Vous trouverez donc dans ce pack la console Nintendo Switch avec ses manettes Joy-Con Néon. Il s'agit de la version la plus récente puisque la machine est équipée d'une batterie plus performante. En effet, l'autonomie peut maintenant atteindre 9 heures contre un peu plus de 6 heures pour les premiers modèles. Cette Switch peut être utilisée en mode portable ou bien sur un téléviseur via la station d'accueil incluse dans le bundle. Tous les accessoires (câbles, bloc d'alimentation...) nécessaires sont de la partie.Le pack comprend également une copie physique du jeu Mario Kart 8 Deluxe. Vous pourrez donc participer à des courses à travers une cinquantaine de circuits seul, avec des amis en local ou bien via le multijoueur en ligne (abonnement au Nintendo Switch Online requis). Il s'agit d'une des meilleures exclusivités de la console qui divertira toute la famille. Si vous cherchez d'autres jeux, pensez à consulter notre sélection qui vous épaulera dans votre choix.Cette chère Nintendo Switch est la console la plus populaire du moment. Elle a encore de beaux jours devant elle puisque des sorties majeures sont attendues en 2020. Il est donc temps de vous procurer cette superbe machine !