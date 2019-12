Console Nintendo Switch (nouvelle version) avec joy-con bleu et rouge néon à 269,99€

La meilleure Switch à prix cassé

La console parfaite pour Noël

Nous sommes chez Rakuten pour cette bonne affaire des plus intéressantes. Pour activer la promotion, pensez à utiliser le code qui va suivre au moment de valider votre achat. La réduction de -20€ s'appliquera immédiatement une fois les caractères suivants tapés : CR20. La livraison gratuite est d'actualité même si vous devrez patienter en 10 et 20 jours avant de recevoir le colis à votre domicile. Le paiement en quatre fois (soit 72,49€ par mensualité) est de la partie tout comme le règlement en cinq fois (soit 60,24€ par mois). La garantie est valable pendant deux ans.Dans le pack, vous trouverez une Nintendo Switch accompagnée de ses manettes Joy-Con bleu et rouge. Il s'agit de la dernière version en date de la console hybride du constructeur japonais. Elle est donc équipée d'une meilleure batterie pouvant grimper jusqu'à 9 heures d'autonomie (cela peut varier selon le jeu lancé). Sachez aussi que vous pouvez très bien jouer en mode portable ou bien relier la Switch à un écran.Ce bundle contient aussi tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de la machine. Il y a la station d'accueil, un câble HDMI ainsi que le bloc d'alimentation. Hélas, aucun jeu n'est inclus. Vous pourrez tout de même en obtenir gratuitement (démo, free-to-play...) via la boutique en ligne accessible depuis le menu de la Switch. Si vous voulez quelques idées des meilleurs jeux à acheter, n'hésitez pas à consulter notre sélection prévue à cet effet.Vous avez sans doute sous vos yeux une des meilleures offres du moment pour la Nintendo Switch. Cette nouvelle version est légèrement plus performante et vous pourrez profiter de tout le catalogue en mode portable. C'est à vous de jouer.