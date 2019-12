Vente flash Noël Amazon: Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe à 299,99€

Succombez à la Switch pour Noël

Prenez un bon départ avant Noël

Nous nous rendons une fois de plus chez Amazon pour cette nouvelle idée cadeau avant les fêtes de fin d'année. Le pack en question est proposé à la vente dès ce lundi 9 décembre 2019. La livraison reste tout de même gratuite si vous résidez en France métropolitaine ou si vous détenez un abonnement au service Amazon Prime (essai gratuit de 30 jours puis 49€/an). Le site américain spécialisé dans la vente en ligne met également à votre disposition une garantie supplémentaire contre les pannes de 2 ans pour 43,99€.Dans ce pack, vous trouverez le tout dernier modèle en date de la console Nintendo Switch. En effet, cette version embarque une meilleure batterie qui peut tenir jusqu'à 9 heures contre un peu plus de 6 heures auparavant. Cette estimation peut bien évidemment varier en fonction du jeu qui tournera sur la machine. Ce modèle fonctionne aussi bien en mode portable que sur un écran via la station et les câbles inclus dans la boîte.Vous l'avez sans doute déjà compris mais rappelons qu'une copie physique de Mario Kart 8 Deluxe est présente dans ce fameux pack. Il s'agit d'un portage de l'opus sorti sur Wii U en 2014. Les graphismes sont plus détaillés et le contenu bien plus complet. Vous pourrez jouer avec des amis en local ou bien passer par le multijoueur en ligne (abonnement Nintendo Switch Online obligatoire). Bref, de longues heures de jeu s'offrent à vous.La Nintendo Switch sera forcément un des cadeaux les plus demandés en cette fin d'année. Elle s'adresse à un large public grâce à son catalogue de jeux varié et à sa dimension hybride puisque vous pouvez jouer dans votre salon ou en déplacement. Bref, c'est la console parfaite !