Une manette Bluetooth Xbox à moins de 45€, c'est possible !

Manette Xbox : jouez dans les meilleures conditions

Un modèle en termes d'ergonomie

C'est via le programme « Acheter sur Google » que vous pouvez profiter de cette réduction. Sachez tout de même que Auchan s'occupera de la vente comme de l'expédition. La livraison à domicile est facturée à hauteur de 4€. Nous tenons tout de même à rappeler que les délais pourraient être rallongés à cause du Covid-19. Enfin, le produit est garanti pendant deux ans et les retours sont gratuits durant les 30 premiers jours. Maintenant, détaillons succinctement les spécificités de cet article.Nous sommes donc en présence d'une manette Xbox habillée d'une belle robe blanche. Il s'agit d'un modèle sans fil qui se connectera en Bluetooth à votre console Xbox One. Mais ce n'est pas tout ! En effet, cet exemplaire fonctionne également très bien sur la plupart des ordinateurs. Il suffit de connecter ce périphérique en USB pour l'utiliser sur de nombreux jeux. Voilà qui devrait faire plaisir à celles et ceux qui n'aiment pas jouer au clavier et à la souris.La manette Xbox conçue par Microsoft est un des contrôleurs les plus agréables à prendre en main. Les gâchettes sont faciles à presser et les sticks sont parfaitement positionnés. Vous pouvez aussi y connecter un casque/micro, via la prise jack intégrée, pour discuter avec vos amies durant une partie. N'oubliez que deux piles AAA LR6 sont nécessaires pour faire fonctionner la manette. Vous savez tout.Ce bon plan touche donc à sa fin. La manette Xbox a fait ses preuves pendant des années et elle est toujours considérée comme une des meilleures de l'histoire. De plus, le rapport qualité-prix actuel est parfait !