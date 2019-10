🔥 Xiaomi Redmi AirDots à 15,69€ avec le code GBREDMI189

Les Xiaomi Redmi AirDots en vente flash chez Gearbest

L'essentiel des caractéristiques des écouteurs

Vous avez donc jusqu'au jeudi 24 octobre 2019 à 18 heures précises pour acheter en promotion les Redmi AirDots de Xiaomi.Vendue normalement à 32,27€, la paire d'écouteurs voit son prix baisser à 20,03€ ; ce qui fait une remise immédiate de 38% (soit plus de 12€). Mais ce n'est pas tout ! Grâce au code, le prix des écouteurs descend à 15,69€.À titre d'information, les frais de port sont gratuits pour une livraison en France. Il faut compter entre 15 et 30 jours ouvrables pour avoir les écouteurs à votre domicile.Les écouteurs sont proposés dans un coloris noir. Ils disposent d'une autonomie de 4 heures en utilisation. Le boîtier de rechargement inclus de 300mAh permet aux écouteurs d'avoir une autonomie de 12 heures. Trois recharges complètes suffisent avant de brancher l'ensemble sur secteur.Pour terminer, cette paire d'écouteurs utilise le Bluetooth 5.0, mesure 6.20 x 4.00 x 2.72 cm et a un poids de 40 grammes.