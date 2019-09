🔥 Trottinette Xiaomi MI M365 à 319€ au lieu de 491€

Xiaomi M365 : un excellent rapport qualité/prix

La trottinette électriqueest l'une des meilleures de sa catégorie. En effet elle dispose d'une batterie de 18 650 mAh qui vous assurera une autonomie de 30 Km pour une vitesse maximale de 25 Km/h. La charge complète vous prendra en tout et pour tout 5 à 6 heures. A l'aide de son écran LCD fixé sur le guidon, vous pourrez contrôler vos modes de conduite, votre vitesse et le niveau de charge de la batterie.La trottinette électrique Xiaomi dispose également d'un frein arrière mécanique équipé de feux stop et d'un frein avant magnétique à récupération d'énergie pour un maximum de sécurité et d'autonomie. Pour finir notez que vous pouvez plier votre trottinette, une petite fonctionnalité bien pratique !La trottinette est disponible à 319€ au lieu du prix de base 399€. Elle est expédiée de pologne et sera livrée chez vous entre 2 et 5 jours ouvrables après votre commande. Le pack contient la trottinette évidemment, mais également le chargeur avec une prise européenne, une paire de pneus de rechange, les outils nécessaires à l'entretien, ainsi qu'un manuel en anglais.Notez que vous n'aurez pas à craindre de frais d'importation car le produit est expédié depuis l'union européenne. Vous avez maintenant toutes les informations en main pour faire votre choix alors n'hésitez plus et profitez de cette belle offre tant qu'elle est disponible.