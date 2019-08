🔥 Smartphone Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go à 333€ au lieu de 429€

Le Xiaomi qu'il vous faut

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Un carton plein dans tous les domaines

Nous devons cette réduction au site spécialisé dans la vente en ligne Gearbest . La livraison en France est offerte et vous devrez patienter de 12 à 25 jours avant de recevoir la commande à votre domicile. Afin de se faire pardonner pour cette attente, Gearbest a mis en place un code promotionnel qui vous permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Vous devrez l'utiliser au moment de valider votre panier :. Le mobile se décline en trois coloris : noir, bleu et rouge.Concernant les caractéristiques de ce Xiaomi Mi 9T Pro, nous retrouvons un écran Amoled avec une diagonale de 6.39 pouces et une définition atteignant 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Qualcomm Snapdragon 855 répond présent, tout comme 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. En plus d'une fluidité optimale en naviguant sur l'interface, vous apprécierez le rendu impeccable des jeux disponibles sur Google Play grâce à la puce Adreno 640. Du côté des performances, la marque chinoise a fait les choses en grand.La caméra arrière est équipée de trois capteurs 48 mégapixels + 13 mégapixels + 8 mégapixels permettant d'enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, c'est un capteur 20 mégapixels qui est de la partie. Notez qu'il est stocké dans un petit logement duquel il devra sortir avant d'être utilisé. Autre élément important, la batterie 4000 mAh est capable de tenir pendant environ deux journées entières. Comptez environ une heure et demi pour recharger intégralement le mobile.Lea toutes les cartes en main pour devenir une véritable référence. Ses performances sont excellentes, son autonomie est monstrueuse et ses modules photo seront à la hauteur de vos espérances. Ce n'est pas tout puisqu'une prise de jack s'est aussi invitée sur ce modèle vraiment exceptionnel.