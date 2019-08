🔥 Smart watch Amazfit GTR 42mm boitier aluminium 4 coloris à 126€ au lieu de 149€

La montre connectée Amazfit à 126€ seulement

Douze modes sport

Son design épuré, son cadran aluminium et ses jolies couleurs font de cette montre un bijou que vous apprécierez de porter au quotidien. Mais loin de se résumer à un simple accessoire de mode, cette smart watch possède une multitude de fonctionnalités intéressantes. Cette montre vous accompagne dans votre quotidien: elle transmet vos messages et appels, vous donne accès à la météo, au calendrier, à vos alertes et alarmes.Résistante à l'eau et avec sa batterie très longue durée (jusqu'à 12 jours), la montre Amazfit sera un allié robuste dans vos journées chargées. Elle est aussi équipée d'un GPS ce qui en fait un outil parfait pour la vie active. Vous pouvez aussi avoir accès a vos playlists et titres de musique depuis le cadran de votre montre. Bref, c'est une smart watch faite pour vous faciliter la vie.Bien-sûr, la Amazfit est aussi l'amie des sportifs. Avec douze modes sports (dont marche, course, natation, vélo, ski et bien d'autres) la montre connectée Amazfit vous pousse à la performance au quotidien. Elle compte vos pas et prend votre rythme cardiaque ainsi que d'autres mesures (analyse du sommeil etc) qui sont communiquées dans l'application liée.Son bracelet en silicone est très confortable et vous permet de garder la montre au poignet pendant toutes vos activités sportives sans occasionner de gêne. Pour seulement 126€ sur Gearbest, c'est un bon plan à ne pas manquer ! Profitez-en au plus vite avant la fin de la vente flash. Les frais de livraison sont offerts.