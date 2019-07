🔥 Vente flash : Xiaomi Redmi Note 7 à 125€

Xiaomi Redmi Note 7 en vente flash chez Gearbest

Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 7

Il faut donc se rendre sur le site depour acquérir le smartphonedans un coloris noir ou rouge/rose au tarif de 125€, soit une remise immédiate de 34% par rapport à son prix initial. Il s'agit ici d'une vente flash prenant fin ceprécises.Pour éviter de payer d'éventuels frais de port, il est conseillé de choisir le mode French Line du site marchand.Passons dorénavant aux caractéristiques de l'appareil après avoir évoqué la vente flash. Le Redmi Note 7 possède un écran de 6,3 pouces (FHD+, résolution 2340 x 1080px), un processeur Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core 2,2GHz, 3 Go de RAM et 32 Go d'espace de stockage ; le tout tournant sous Android 9.0 Pie.Côté photos et vidéos, ces dernières sont assurées par une caméra arrière de 48 MP + 5MP et une caméra frontale de 13 MP. La marque Xiaomi a équipé ce smartphone d'une batterie de 3900mAh ainsi que d'un lecteur d'empreintes digitales. Ce modèle dispose d'un Bluetooth 5.0 et d'un réseau Wifi.