⚡️ Bon plan : trottinette électrique Ninebot Segway ES1 No. 9 à 293,70€

Le futur de la mobilité urbaine ?

Un modèle robuste et maniable

Qu'on soit adapte ou non, il faut bien reconnaître qu'il s'agit d'un moyen de transport bien pratique ! Rien de mieux que cette trottinette électrique pour se rendre au bureau ou bien se balader en ville, sans effort et de façon écologique ! Équipée d'une batterie au Lithium-ion de 5,2 Ah, cette trottinette vous permettra aisément de parcourir jusqu'à 25km/jour en une seule recharge. Et pour les grands voyageurs, une batterie d'extension non incluse dans le produit de base, vous permettra de tenir 45 km !Entièrement composée d'aluminium, cette trottinette électrique s'avère très robuste et saura sans problème résister aux obstacles de la ville. Sa conception lui permet de transporter une charge allant jusqu'à 100 kg. Une fois descendu de votre petit bolide électrique, vous pourrez facilement le plier pour faciliter son transport. Et pour les fans d'objets connectés, sachez que vous pourrez contrôler la trottinette à distance à l'aide de votre smartphone.