Vous ne trouverez pas ce clavier Logitech moins cher avant la fin des French Days !

Fourni avec un récepteur Unifying se branchant directement sur le port USB d'un PC de bureau ou d'un ordinateur portable, le clavier Bluetooth de la marque suisse dispose de touches Easy-Switch pour connecter jusqu'à trois dispositifs en même temps et basculer facilement entre eux.

On retrouve également une saisie silencieuse et confortable, un rétro-éclairage automatique avec intensité adaptative, des capteurs de proximité, des capteurs de lumière ambiante qui ajustent la luminosité du rétro-éclairage, un commutateur Marche/Arrêt, des témoins lumineux de verrouillage des majuscules et de batterie, une portée sans fil de 10 mètres et une recharge rapide par l'intermédiaire du connecteur USB Type C.

Concernant l'autonomie, le clavier MX Keys Advanced de Logitech reste alimenté jusqu’à 10 jours avec une charge complète ou jusqu’à 5 mois avec le rétro-éclairage éteint.

Enfin, l'accessoire peut être utilisé avec des ordinateurs tournant sous les systèmes d'exploitation Windows, Mac et Linux.