Voici les 9 mégas promos des French Days à ne rater sous aucun prétexte !

Découvrons maintenant la tablette tactile made in Apple disponible à 639,99€ chez Darty. Il s'agit de la version 2020 avec un écran de 10,9", une mémoire interne de 64 Go et 6 Go de RAM. Avec son très bel écran Rétina et sa résolution de 2360 x 1640 pixels vous allez en prendre plein les yeux lors de votre visionnage de films et séries.

Vous allez pouvoir connecter votre compte iOS et accéder à toutes vos apps et jeux acquis au préalable, ou tout simplement en acheter et obtenir de nouvelles. L'iPad Air dispose d'une autonomie de 10h environ et se charge en USB-C. Le câble et l'adaptateur secteur sont fournis avec la tablette lors de l'achat.