French Days Amazon et Cdiscount : le TOP des promos high-tech ce lundi

De part leur nom, les French Days ont pour but de valoriser les principaux sites e-commerce français. Ainsi, la majorité des offres provient de Cdiscount, Fnac-Darty, Boulanger, ou encore RueduCommerce, La Redoute et Showroomprivé.com. Cependant, face à l'ampleur grandissante de l'événement depuis sa date de création en 2018, de nombreux acteurs qui ne tiennent pas leurs origine de France s'invitent aux festivités pour bénéficier de l'attractivité dans cette période commerciale bien souvent timide.

De son côté Amazon n'a jamais réellement rejoint le mouvement et reste en général très discret durant les French Days. Mais ce serait une grave erreur d'en oublier totalement ce géant du e-commerce dans le monde.

En effet, si Amazon ne revendique pas une appartenance quelconque aux French Days, la marketplace américaine n'hésite pas pour autant à lancer quelques très belles promotions sur les produits phares que l'on retrouve sur son site. Parmi son catalogue de produits très impressionnants, on pense notamment aux clés USB, disques durs et SSD des marques Samsung, Crucial et Sandisk qui profitent bien souvent de belles réductions. Français ou non, Amazon reste donc une plateforme à surveiller de près et nous vous partagerons toutes les meilleures offres high-tech chaque jour.