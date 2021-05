French Days : le casque Focal Listen Wireless tombe à moins de 100€ sur Amazon

C'est le géant américain Amazon qui est aux commandes de ce bon plan. La livraison à domicile est gratuite pour chaque acheteur et un point retrait peut même être sélectionné. De leur côté, les adhérents Amazon Prime (essai offert puis 5,99€/mois ou 49€/an) bénéficieront de la livraison sous un jour ouvré et du paiement en quatre fois sans frais (25,30€ par échéance). Ici, la garantie de base est valable pendant deux ans. Le prix en réduction concerne uniquement les coloris bleu et vert.

Le casque Focal Listen Wireless se connectera en Bluetooth à tous vos appareils et profitera d'un signal stable (avec une portée de 15 mètres). Par ce biais, toutes vos musiques préférées seront diffusées avec une qualité audio CD, c'est-à-dire en très haute définition. Vous entendrez tous les détails et aucune imperfection ne viendra gâcher l'écoute.

Mais ce n'est pas le seul avantage de cet exemplaire très abordable. Si Focal n'est pas nécessairement la marque la plus célèbre du marché, elle n'en reste pas moins fiable et surtout reconnue pour ses produits à la qualité audio exemplaire.