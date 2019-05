🔥 French Days :Trottinette électrique Kugoo à 277,63€ au lieu de 442,72€

Filez comme l'éclair (ou presque)

Laissez tomber la voiture et le vélo

Retrouvez tous les bons plans Aliexpress pour lesLes moyens de locomotion sont de plus en plus variés et les trottinettes électriques ont clairement le vent en poupe en ce moment. Ainsi, cettedébarque pour les French Days avec quelques arguments à faire valoir. Ce modèle peut donc atteindre une vitesse maximale de 35 km/h grâce à sa puissance 350w. Pour ce qui est de son autonomie, elle peut tenir sur 30 kilomètres avant que la batterie ne tombe à plat. Vous aurez donc largement de quoi faire.Pour le reste, sachez qu'elle est très résistante et étanche (via la norme IP54). Pendant que vous roulez, toutes les informations (vitesse, heure, alimentation...) s'afficheront sur un écran embarqué. Le pneu arrière offre une adhérence idéale pour tous les revêtements et vous pourrez choisir entre trois vitesses différentes. Vous avez encore trois jours pour profiter de cette réduction et vous pourrez renvoyer la commande si elle ne vous convient pas.