La formation complète Python en promo chez Udemy

Il s'agit donc d'une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent aborder en profondeur le développement web. Python est en effet un langage de programmation interprété particulièrement utile, mais peu facile d'accès. La formation complète à Python vous permettra de maîtriser les bases de ce langage de façon progressive. Elle peut être suivie par des débutants et ne nécessite rien d'autre que votre ordinateur (que vous travailliez sur Mac, sur Windows ou sur Linux).La formation complète à Python subit en ce moment une baisse de prix tout simplement hallucinante, puisque le pack de cours dans son intégralité est passé de 199,99 € à seulement 9,99 €. Udemy vous laisse 6 jours pour bénéficier de cette offre spéciale qui vous fera réaliser une économie de pas moins 95 % par rapport au prix initial.La formation Udemy se présente sous forme de vidéos explicatives ainsi que d'exercices permettant aux élèves de mettre en pratique les apprentissages théoriques en cours d'acquisition. Les cours sont divisés en plusieurs séquences progressives qui peuvent être visionnées par l'élève sur mobile ou sur TV autant de fois que nécessaire. C'est le formateur Thibault Houdon, directeur technique et généraliste 3D, qui est en charge de ce cours et qui partage avec passion et générosité ses connaissances et ses compétences.Dans cette formation, vous vous familiariserez avec la librairie de Python, apprendrez la programmation orientée objet ou la documentation d'un code et serez, par exemple, apte à gérer les erreurs qui peuvent intervenir dans un script. Vous serez également capable de créer des fonctions d'automatisation des tâches ou des programmes contenant des interfaces graphiques et découvrirez même le plaisir de créer des mini versions de jeux en ligne.Ce pack de cours comprend 12,5 heures de vidéo à la demande. Une fois la formation terminée, un certificat de suivi vous sera délivré par Udemy.