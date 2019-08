🔥 Formation Hacking éthique : les bases de la sécurité informatique

Se protéger à moindre coût

La formation anti-attaques

Grâce à la formation, vous pourrez apprendre l'essentiel de la sécurité informatique et ainsi comprendre comment protéger vos contenus privés et vos logiciels les plus précieux. Une fois n'est pas coutume, mieux vaut déjà avoir des notions de base en informatique avant d'entamer cette formation. Elle est parfaite pour ceux qui possèdent un PC mais n'a pas été prévue pour Mac avec qui elle risque donc de présenter des incompatibilités.Ce cours est aujourd'hui vendu à 9,99€ au lieu de 159,99€ initialement. Une excellente affaire donc, idéale pour préparer sereinement la rentrée. Comme pour les autres formations Udemy, si vous n'êtes pas convaincu par la prestation proposée, vous pouvez demander son remboursement total sous 30 jours.En achetant le cours complet de hacking éthique, vous pourrez comprendre comment fonctionne un attaque de hacker et ainsi mieux vous en prémunir. La formation est progressive et comprend différents chapitres thématiques, qui traitent aussi bien des failles Web que de la cryptographie en passant par le social engineering.Elle est dispensée par, créateur du célèbre Blog Du Hacker ainsi que de Cyberini. Cet ancien consultant en informatique est particulièrement soucieux de la sécurité informatique de tous et met un point d'honneur à partager ses connaissances avec le plus grand monde, notamment en vulgarisant les informations essentielles et en expliquant le langage technique.Avec cette nouvelle offre qui vient de tomber sur Udemy, vous pourrez mieux comprendre le fonctionnement de la sécurité informatique et protéger vous-mêmes vos sites Web.