Simplifiez vous le gaming sur mobile avec le contrôler Razer Kishi en promo

La manette Razer Kishi se branche sur votre smartphone en utilisant le port de charge de celui-ci. Vous manquez de batterie ? Pas de problème, sur le contrôleur il y a un port qui permet de brancher votre smartphone et l'alimente directement via la manette.

Une fois connectés, le smartphone et la manettes ne font plus qu'un et votre installation ressemble à un Steam Deck ou à une Switch. Il ne vous reste plus qu'à lancer vos jeux favoris, s'assurer qu'ils sont compatibles avec la manette et faire de gros dégâts chez vos adversaires.

Vous aurez entre les mains une manette qui ressemble quelque peu à celle de la Xbox. Les sticks sont asymétriques et cliquables, il y a les boutons A, B, X et Y ainsi que la croix directionnelle. Et bien entendu les gâchettes.

Avec la Razer Kishi vous allez avoir un avantage indéniable sans aucune latence. Grâce à cette nouvelle façon de jouer, vous serez plus rapide et réactif que les autres joueurs. Et vous verrez vos stats augmenter exponentiellement.