La chaise gamer Acer Predator Rift chute de 150€

La Rift a été conçue pour les gamers, et cela se voit. Elle commence par reprendre la recette bien connue des chaises de ce genre. Son dossier haut offre un très bon maintien du dos, tandis que son revêtement simili-cuir lui donne plus de style. Elle opte pour un profil enveloppant au dos et aux jambes, permettant au joueur d'adopter facilement une posture confortable. Ses 6 roulettes garantissent des déplacements faciles dans toutes les directions.

Mais la chaise va plus loin. Elle est livrée avec deux coussins, l'un étant destiné aux lombaires et l'autre à la nuque. Et surtout, la Rift comprend les indispensables accoudoirs réglables. Plats, le confort qu'ils apportent aux bras se veut impeccable. Modèles 4D, ils peuvent se régler sur différents axes, autorisant un paramétrage complet du poste de travail.

La Predator Rift peut finalement s'incliner jusqu'à 155° vers l'arrière. Besoin d'une pause entre deux parties ou sessions de travail ? Inutile de changer de siège : avec son rembourrage en éponge, la Rift vous accueille pour une petite sieste.