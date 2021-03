Un volant Thrustmaster T150 RS pour PC, PS3 et PS4 à prix vraiment cassé

Histoire de parfaire un peu plus ce côté immersif, il faut savoir que le Thrustmaster T150 RS peut être accompagné par des pédaliers T3PA ou T3PA-Pro (vendus séparément). Le volant arbore un design superbe avec son revêtement texture gomme et une ergonomie frôlant la perfection via sa taille de 28 centimètres de diamètre. Enfin, deux grandes palettes en métal sont de la partie et les 13 boutons d'une manette PlayStation sont également là.