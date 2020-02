La trottinette électrique Xiaomi M365 à seulement 399 € chez Fnac

Contrôle de la vitesse et du freinage

Parfaite pour la mobilité urbaine

Comme souvent avec le constructeur chinois, la trottinette électrique Xiaomi M365 Mi Electric Scooter constitue un excellent rapport qualité/prix, surtout avec cette offre. Elle jouit en effet d'une prise en main rapide, idéale pour les non-initiés. De même, le régulateur de vitesse intégré aidera les néophytes à maintenir une allure constance, à environ 20 km/h. Si vous souhaitez aller plus vite, vous pourrez pousser l'engin jusqu'à 25 km/h, un maximum imposé par la loi.Par ailleurs, il faut noter que la trottinette est équipée d'un frein à disque, situé au niveau de la roue arrière et à actionner grâce à la poignée sur la gauche du guidon. Le matériel s'accompagne, de surcroît, d'un système ABS, assurant un meilleur contrôle du freinage.Du point de vue de l'autonomie, la batterie de l'appareil peut tenir jusqu'à 30 km. Et ce, lorsqu'elle a été chargée entièrement, une opération prenant environ 5 heures. Vous pourrez donc aisément utiliser votre trottinette pour vos trajets quotidiens, d'autant que son poids de 12,5 kg vous offre la possibilité de la transporter à la main, une fois repliée. De plus, un système de LED a été installée sur son guidon, pour vous permettre de surveiller son niveau de batterie.En ce moment, la trottinette Xiaomi M365 est à saisir au prix de 399 € sur le site de la Fnac. Une occasion idéale pour vous équiper à moindre coût, tout en profitant de la livraison gratuite. Et à ce tarif, le produit est fourni avec un deuxième jeu de pneus et de chambres à air, qui vous servira en particulier en cas de crevaison.La trottinette électrique M365 de Xiaomi rendra vos déplacements quotidiens plus agréables et vous fera oublier les galères des transports en commun. À moins de 400 €, voilà un investissement qui vous apportera une réelle sérénité !