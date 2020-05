L'Apple iPad Air 256 Go 10,5'' 2019 à seulement 699,99€

Nous sommes chez la Fnac pour profiter pleinement de cette remise sur la tablette tactile de la marque à la pomme. La livraison à domicile est gratuite et vous pouvez même retirer l'article sous une heure dans un magasin proche de chez vous (selon les stocks disponibles). Les adhérents Fnac + (essai gratuit puis 49€/an) peuvent aussi recevoir leur colis en express sans frais supplémentaires. Vous pouvez bien évidemment choisir de payer en trois ou quatre fois selon vos préférences (débit à l'expédition). Enfin, la garantie est valable pendant deux ans, le retour en magasin est gratuit et le produit est satisfait ou remboursé.

L'iPad Air 2019 est doté d'un écran 10,5 pouces avec une définition de 2224 x 1668 pixels. Il est absolument magnifique pour afficher n'importe quel type de contenu. Pour sa configuration, nous retrouvons un processeur Apple A12 Bionic qui fait des merveilles. Il permet d'obtenir une fluidité exemplaire à chaque instant. Vous pourrez donc naviguer entre les applications sans aucun ralentissement. Il est épaulé par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. À vous les jeux vidéo les plus gourmands en ressources.