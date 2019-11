Le disque dur Seagate BarraCuda 4To à 80,56€ au lieu de 94,99€ chez Ebay

eBay prend de l'avance sur le Black Friday

La fiabilité pour tous

Le site américain applique déjà de belles réductions dès le début du mois de novembre. La livraison est gratuite mais vous devrez patienter entre 3 et 6 semaines avant de recevoir votre commande. Si vous n'êtes pas trop pressé, cette réduction est faite pour vous. Vous pourrez être remboursé sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait de votre achat. Cependant, notez bien que les frais de retour seront à votre charge. C'est tout ce que vous deviez savoir au sujet des modalités pour cet article. Maintenant, évoquons les spécificités techniques du produit concerné par ce bon plan.Il s'agit d'un disque dur interne 3,5 pouces Seagate BarraCuda. Il bénéficie d'une capacité de stockage de 4 To. Vous pourrez donc y stocker sans la moindre difficulté des jeux, des vidéos, des photos et autres logiciels gourmands en ressources. Le taux de transfert de ce modèle peut atteindre jusqu'à 750 Mo/s. L'interface de cet exemplaire est en SATA 6.0 Gb/s. Votre ordinateur de bureau sera parfaitement armé pour recevoir de grosses quantités de données.Seagate est une marque reconnue pour les performances de ses produits mais aussi pour leur fiabilité. En effet, la gamme BarraCuda existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Si vous deviez rencontrer un problème avec votre disque dur, sachez que la garantie est valable pendant deux ans. Bref, il s'agit d'un produit idéal pour tous les consommateurs.Ce disque dur interne Seagate BarraCuda 4 To est une valeur sûre. Il saura encaisser une charge de travail importante en améliorant considérablement l'espace de stockage de votre ordinateur. Le rapport qualité / prix est vraiment excellent grâce à cette belle promotion. Vous n'avez aucune raison d'hésiter. Lancez-vous !