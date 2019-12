Faites vous plaisir à Noël avec la trottinette électrique Xiaomi M365 Pro à 409€ au lieu de 499€

1 vente flash + 1 code promo = 1 petit prix

Une trottinette à la pointe de la technologie

La trottinette électrique Xiaomi M365 Pro est un superbe appareil high-tech qui allie sécurité, portabilité et endurance. Le site de Darty propose en ce moment une double promotion exceptionnelle sur cette bécane ultra moderne et fait ainsi baisser son prix de pas moins de 90 €. La trottinette bénéficie en effet d'une vente flash de -10 % cumulable à une remise supplémentaire de 40 € qui fonctionne dès 400 € d'achat. Pour profiter de cette deuxième réduction, il vous faudra entrer un code promo que nous vous révélons tout de suite : CADEAU40. Ce code est à entrer dans la case dédiée, après avoir mis votre trottinette Xiaomi dans votre panier et bien sûr avant de passer à la caisse.Darty vous propose plusieurs solutions pour la livraison de votre petit bolide, notamment la livraison gratuite qui vous permet de recevoir votre trottinette chez vous le lendemain ou le surlendemain de votre commande sans rien dépenser. Pour acheter plus sereinement, un paiement en 3 ou 4 fois (service payant) vous est proposé par Darty.Voyons à présent ce que la trottinette électrique Xiaomi M365 Pro a dans le ventre, en faisant un petit point sur ses principales caractéristiques. Tout d'abord, on peut observer son excellente autonomie qui, grâce à une batterie d'une capacité de 12800 mAh associée à la technologie de récupération d'énergie cinétique (le KERS), peut atteindre le très bon score de 45 km.Le petit véhicule roule jusqu'à 25 km/h, vitesse que vous pourrez contrôler grâce à l'écran LED qui affiche également le nombre de kilomètres parcourus ainsi que l'autonomie restante. Pour vous permettre de vérifier ses capacités, la trottinette électrique se connecte en bluetooth via l'application Mi Home.La Xiaomi M365 Pro a été pensée pour se plier et se déplier très facilement. Ainsi, il ne faut pas plus de 3 secondes pour déplier la bête et commencer à s'en servir. Elle est simple à prendre en main et arbore un design tout en sobriété et en élégance.Avec cette trottinette électrique high-tech en promotion, troquez la monotonie du métro contre une amusante partie de roulettes !