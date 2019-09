🔥 Xiaomi MI M365 trottinette électrique à 349,99€

Roulez en toute liberté pour moins de 350€

Une trottinette robuste et sécurisée

Boulot, métro, dodo... la rentrée ce n'est pas toujours réjouissant ! Et si les jours de la semaine devenaient plus fun grâce à des trajets plus rapides et amusants ? La trottinette électrique pourrait bien être le bon choix pour optimiser vos déplacements. Bonne nouvelle, ce week-end, la MI M365 de chez Xiaomi est donc vendue à moins de 350€ sur le site de Darty En commandant sur Darty, vous recevrez cette superbe bécane 5 à 7 jours ouvrés après avoir passé votre commande. Comme c'est un vendeur tiers, Goyi, qui propose la trottinette à ce prix, les frais de port ne seront malheureusement pas offerts pour cette fois et vous coûteront 5,50€.Avec cette trottinette électrique MI M365, vous pourrez sillonner les rues des villes sur une distance de 30 km avant que votre engin ne se fatigue. Cette bonne autonomie, la trottinette la doit à sa batterie qui atteint les 280 Wh ainsi qu'à son système de récupération d'énergie cinétique. Côté performance, il n'y a rien à redire, vous pourrez aller à une vitesse de 25 km/h en mode classique, à 18 km/h en mode économie d'énergie.Parmi ses nombreuses qualités, on peut citer son système de double freinage, avant et arrière, qui réduit la distance après activation du frein, pour une sécurité renforcée. Les 6 fonctions de protection - parmi lesquelles on trouve notamment une protection contre les courts-circuits et contre les surintensités - viennent elles aussi assurer la sécurité de l'usager et contribuent à la durabilité de la trottinette électrique. L'appareil est sous garantie pendant 2 ans, ce qui est un bon gage de fiabilité.Après utilisation, cette trottinette se plie facilement pour vous accompagner dans les transports en commun ou simplement pour être rangée chez vous.