Soldes Darty : l'appareil photo argentique Fujifilm Instax Mini 9 pour moins de 50€

Redécouvrez la magie de l’appareil photo argentique avec cet appareil photo Fujifilm Instax Mini 9 que propose Darty en solde dans son pack comprenant un pack de film Instax Mini 10 vues au format 54 x 86 mm ainsi qu’un kit déco « Do it Yoursef » incluant une guirlande avec 10 pinces photos, un masking tape étoile et un feutre permanent noir.

Cet appareil photo vous permet d’imprimer les photos directement, sans autre appareil, en quelques instants, simplifiant l’utilisation. Il est équipé d’un mode selfie pour réaliser des autoportraits parfaits grâce à un miroir placé à côté de l’objectif.

Petit et léger, il se glisse dans un sac sans être encombrant, prêt à en profiter en permanence. Il est également équipé d’un flash automatique pour ajuster l’éclairage sans avoir à se compliquer la vie avec des réglages.