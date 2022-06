Un système audio Logitech Z906 5.1 certifié THX, Dolby et DTS en promo

L'ensemble Logitech Z906 est composé de cinq enceintes de 67W RMS et d'un caisson de basse de 165W. Avec donc 500W RMS au compteur vous allez pouvoir profiter des moindres bruissements d'herbe dans vos films et jeux préférés. D'autant que le tout est certifié THX, Dolby et DTS.

Il s'agit principalement d'un setup PC, même si vous pouvez tout à fait l'utiliser avec une TV si le coeur vous en dit. Sachez juste qu'il n'y a ni connexion HDMI ni Bluetooth : il faudra compter sur une connexion filaire.

D'ailleurs il y a 1,80 mètre de fil pour l'installation, donc il faut bien optimiser votre organisation pour en profiter. Le tout est fourni avec une télécommande afin de régler le son et les périphériques d'entrée si vous en reliez plusieurs.