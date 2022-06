Retrouvez la tablette Lenovo P11 à prix dingue chez Cdiscount

Passons aux caractéristiques de la tablette conçue par Lenovo qui embarque un écran LCD de 11 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Cette dalle est d'excellente facture et vous permettra d'admirer des vidéos ou même de lire dans de bonnes conditions. Les performances sont elles aussi plus que correctes malgré le prix attractif de cet appareil. Grâce aux 6 Go de RAM, vous pourrez lancer plusieurs applications simultanément sans être victime de ralentissements. En jeu, le Snapdragon 662 tiendra la cadence même si les dernières nouveautés ne tourneront pas nécessairement à fond. Mais cela reste extrêmement convenable dans l'ensemble.

Il est important de souligner que la Lenovo Tab P11 bénéficie de finitions exemplaires et d'une compatibilité appréciable avec les claviers ou autres stylets (non fournis). Mais ce qui impressionne particulièrement, c'est l'autonomie de la batterie 7700 mAh capable de tenir plus de 21 heures sans interruption. En usage normal, cela correspond aisément à plusieurs jours. C'est absolument prodigieux !