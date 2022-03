À moins de 80€, ce disque dur externe Seagate 4 To est une offre immanquable

Conçu pour étendre la capacité de stockage d'un ordinateur tournant sous Windows ou Mac, le Seagate Expansion Portable d'une capacité de 4 To est un disque dur externe proposé dans un coloris noir qui dispose d'une interface USB 3.0 et qui est compatible avec les connecteurs USB 2.0.



Avec ce disque dur dont les dimensions sont de 8 x 1,26 x 11,5 cm, il est possible de stocker et d'emporter des fichiers volumineux comme des photos, des vidéos et des morceaux musicaux.

Pour en finir avec ce bon plan, il faut savoir que le disque dur externe Seagate Expansion est prêt à l'emploi. Nécessitant aucun logiciel d'installation, l'accessoire doit être branché sur le port USB d'un ordinateur pour pouvoir gérer les fichiers.