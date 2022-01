A moins de 170€, le Samsung Galaxy A12 2021 est un vrai bon plan !

En ce qui concerne le smartphone en lui-même : Samsung a clairement insisté sur l'allure et l'endurance de son téléphone. Bien conçu, l'A12 emporte une dalle relativement grande (6,5 pouces) qui, pourtant, tient bien en main. Les emplacements bien pensés de ses boutons latéraux autorisent une autorisation plus simple qu'avec des appareils de dimensions semblables. Dans le même temps, le smartphone dispose d'une bonne calibration, Samsung offrant avec l'A12 de très bons réglages des couleurs.

L'autre point fort de ce modèle est son autonomie. Même si celle-ci varie selon ses usages, l'A12 se veut prometteur avec sa batterie de 5000 mAh. Celle-ci lui permettra de tenir des heures sans faiblir.

Enfin, il faut mentionner les performances et le module photo du Samsung Galaxy A12. Les premières s'appuient sur une puce Mediatek Helio P35 et 4 Go de mémoire vive pour répondre aux besoins du multitâche. Le second utilise quatre capteurs (standard et ultra grand angle, mais aussi macro et profondeur) pour réaliser de bons clichés en toutes circonstances.