French Days Apple : l'iPhone 12 mini (64 Go) est à 579€ avec un code promo chez Cdiscount

Sorti il y a un an, l'iPhone 12 mini est un téléphone compatible avec le réseau mobile 5G. Le smartphone de la marque à la pomme embarque un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces, une puce Apple A14 Bionic avec Neural Engine nouvelle génération et une mémoire vive de 4 Go de RAM. On retrouvera aussi le système d'exploitation iOS 14 et l'indice de protection IP68 permettant au produit d'être étanche jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum.

La partie photo/vidéo est composée d'un double capteur ultra grand‑angle et grand‑angle de 12 MP et d'une caméra TrueDepth de 12 MP.

Enfin, l'iPhone 12 mini est fourni dans une boîte qui inclut des EarPods avec connecteur Lightning et un câble USB-C vers Lightning.