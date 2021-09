Préparez les French Days dès maintenant avec les cartes e-cadeau Cdiscount

L'automne vient tout juste d'arriver et cet instant de l'année est propice aux grosses promos. Ainsi, juste avant le fameux Black Friday, les French Days lanceront les festivités à partir du 24 septembre à 7 heures du matin et jusqu'au 27 septembre aux alentours de minuit. Lancé en 2018, cet événement français est suivi par de nombreux sites spécialisés dans le e-commerce et des centaines de produits afficheront donc des prix sacrifiés pour l'occasion.