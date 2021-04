Le chargeur à induction Samsung Pad est presque donné à ce prix (ODR)

Le chargeur à induction Samsung Pad USB C est un produit élégant et discret avec son format plat et son design rond et noir. Pour une prise en main facilité et sans risque de chute, il est équipé d'un revêtement soft touch antidérapant. L'appareil sans fil a la bonne idée d'être compatible avec la charge rapide, un vrai plus qui vous permettra de recharger entièrement votre mobile en à peine plus de 2 h 30.