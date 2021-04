Télétravail : optez pour l'écran PC AOC 22 pouces à moins de 80€

Lancé début mars après une annonce relativement discrète au CES 2021, le HP Envy 14 se loge au chausse-pied entre des références Envy 13 et Envy 15 déjà bien établies. Ce nouvel ultrabook veut faire du pied aux créatifs tout en empiétant sur les terres d’un certain XPS 13, avec un sérieux argument en plus : une carte graphique dédiée… et pas juste une petite GeForce MX