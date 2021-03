Huawei Freebuds 4i : un prix immanquable pour ces excellents écouteurs sans fil

Les écouteurs sans fil Huawei Freebuds 4i disposent des meilleures technologies pour vous offrir une utilisation des plus agréables : son fidèle et précis, réduction de bruit active, charge rapide et double microphone de qualité. Côté autonomie aussi on est sur des bonnes performances puisque les écouteurs peuvent tenir durant 10 heures d'écoute et jusqu'à 22 heures en tout, après un simple petit tour dans leur élégant boitier.