L'Ultrabook Lenovo Ideapad 330 17,3''HD profite d'une remise de 70€

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine dès le lendemain chez vous ou en point-relais. Il est possible de payer en quatre fois, soit 110€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de 2 ans et d'une garantie d'un an sur la batterie.

Il s'agit donc d'un PC portable Ultrabook Ideapad 17,3" HD de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine. Il embarque un processeur AMD A9 9425 composé de deux cœurs cadencés à 3,1 Ghz et deux threads ; un GPU AMD Radeon R5 ; 4 Go de RAM (avec une prise en charge maximale de 8 Go) et un disque dur d'1 To. L'Ideapad 330 intègre par défaut une Édition Familiale 64 bits de Windows 10. Une fiche technique efficace pour un usage professionnel ne requérant pas l'usage d'applications trop gourmandes en ressources, en somme.

Côté connectique, cet Ultrabook embarque une interface réseau Ethernet 10/100, le Bluetooth 4.1, un port USB 3.1 Gen 1, un port USB 2.0, un port HDMI et une prise casque/microphone. Côté batterie, l'Ideapad 330 promet une autonomie de 6 heures.