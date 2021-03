Cdiscount propose l'excellente souris sans fil Logitech M171 à moins de 7€

En plus d'une autonomie renversante et de sa connexion instantanée avec un ordinateur grâce au récepteur branché en USB, la souris Logitech M171 est très confortable. Elle s'adapte parfaitement à la forme de votre main et ne provoquera aucune gêne après plusieurs heures d'utilisation. Sa forme ambidextre lui permet même de convenir aux utilisateurs droitiers et gauchers.