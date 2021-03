41% de réduction sur les enceintes multimédia Logitech Z333

Avec les deux haut-parleurs et le caisson de basse Logitech Z333 vous profiterez ainsi d'un équipement complet pour un son puissant (80 watts de puissance de crête) qui maîtrise bien la profondeur des graves mais qui est également riche et tout à fait équilibré. Très polyvalent, ce pack multimédia restituera à merveille vos mélodies de jazz préférées comme le son de vos films d'action les plus cultes. Pour plus de confort, une télécommande filaire est livrée avec les enceintes et le caisson de basse est réglable manuellement.