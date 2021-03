Cette barre de son bluetooth Philips TAB5105 est à moitié prix chez Cdiscount

La barre de son Philips TAB5105 peut surprendre par ses dimensions très compactes. Le constructeur néerlandais a pensé avant tout à l'intégration de son produit dans les foyers et a cherché un design le plus sobre possible qui se place idéalement dans tous les intérieurs. Vous pouvez la poser sous votre TV, sur un meuble mais également la fixer au mur grâce au kit fourni.

Pour donner plus de puissance aux pistes audio de vos films et séries, la barre de son TAB5105 possède deux haut-parleurs d'une puissance de 15W qui restitue un son stéréo ample et puissant dans votre salon. Vous pouvez la raccorder à votre TV en HDMI, avec la prise en charge de la connectique ARC, mais également grâce à la prise optique intégrée. En quelques minutes seulement et deux branchements, vous voilà prêts à découvrir une toute nouvelle expérience sonore !

La barre de son Philips peut également être mise à contribution pour diffuser de la musique depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Pour cela il suffit de passer par la connexion Bluetooth 4.2 incluse et lancer votre ou vos titres depuis votre plateforme de streaming préférée.