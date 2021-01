Soldes : l'iPhone SE est au meilleur prix chez Cdiscount grâce à un code promo

Sorti en 2020, l'iPhone SE n'est plus tellement à présenter.

Pour rappel ou à titre d'information, le smartphone de la marque à la pomme dispose d'un écran Retina 4,7 pouces avec une définition de 1334 x 750 pixels, d'un processeur Apple A13 Bionic, d'une mémoire vive de 3 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go (non extensible).

La partie photo du produit se compose d'un capteur principal de 12 MP et d'un capteur frontal de 7 MP.