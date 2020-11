Le casque sans fil JBL T460 BT à moitié prix avant le Black Friday

JBL est une entreprise américaine spécialisée dans le matériel acoustique. Leurs produits respectent et subliment le son : quand on achète un de leur équipement, la qualité sonore ne fait pas de la figuration.

Le casque sans fil JBL T460 BT ne fait pas exception, mais ce qui nous sauté aux yeux aujourd'hui, c'est son prix ! Ce dernier a purement et simplement été divisé par deux : de 49,99 euros il est passé 24,99 euros. Une aubaine pour tous ceux qui souhaiteraient s'acheter un nouveau casque Bluetooth ou qui chercheraient une bonne idée cadeau pas chère pour Noël. Le casque fait en effet partie de ces accessoires « joker » qui sont utiles à tous et font ainsi toujours plaisir au moment de la distribution des paquets.

Le design et l'ergonomie du casque sont placés sous le signe de la précision, et c'est clairement une réussite. Les écouteurs, pas trop grands, sans fioritures et tout en rondeur se plient pour un transport facilité et sans risque. L'arceau est sobre, du même noir mat que les écouteurs.