Bons plans de Noël : Top 5 des offres à ne pas rater chez Cdiscount avant le Black Friday

Voici un cadeau idéal à glisser sous le sapin ! La Galaxy Tab A est un très beau produit qui affiche un écran TFT de 10,1 pouces de 1920 x 1200 pixels (224 ppi) avec rétroéclairage par LED. Elle est dotée de 2 Go de mémoire vive et de 32 Go d'espace dédié au stockage et tourne sous Android 9.0. La qualité de son équipement audio en font un objet de choix pour les consommateurs de multimedia. On notera en outre son design résolument sobre et chic.