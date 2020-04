Xiaomi Redmi Note 8 Pro s'affiche à prix cassé en ce lundi

Pourquoi Clubic recommande le Xiaomi Redmi Note 8 Pro ?

Un design très soigné

Des performances ahurissantes à ce prix

Batterie increvable

Des photos détaillées

Xiaomi Redmi Note 8 Pro : l'excellence à petit prix

Un smartphone Xiaomi très performant

Nous nous rendons chez Cdiscount pour cette bonne affaire des plus intéressantes. Faisons le point sur les modalités en précisant que le paiement en quatre fois est d'actualité (soit 61,45€ au moment de l'achat puis 61,44€ par échéance). Comptez tout de même 5€ supplémentaires pour l'envoi suivi. Malheureusement, les avantages Cdiscount à volonté ne sont pas d'actualité sur ce produit. La garantie est valable pendant deux ans et une assurance casse est proposée à 20,99€ pour un an ou 25,99€ pour deux ans.Faisons le tour des caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 8 Pro qui embarque un écran 6.53 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. À l'intérieur, c'est un processeur MediaTek Helio G90T qui répond présent, accompagné par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Les applications se lanceront sans le moindre ralentissement et les meilleurs jeux du moment (comme Fortnite ou Call of Duty Mobile) tourneront à la perfection. Bref, c'est du solide au niveau des performances.En ce qui concerne les photos, vous pourrez capturer des fichiers très réussis grâce aux quatre capteurs dorsaux du smartphone. Il s'agit d'un module 64 mégapixels grand angle, suivi par un 8 mégapixels ultra grand-angle, un macro de 2 mégapixels et un de 2 mégapixels pour la profondeur. Cela vous permettra d'enregistrer des vidéos en 4K. À l'avant, vous pourrez compter sur un capteur 20 mégapixels. Aussi, grâce à la batterie 4500 mAh intégrée, le Redmi Note 8 Pro tiendra sans le moindre souci pendant deux journées complètes. Enfin, une prise jack est présente.Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro est un mobile ultra performant et endurant pour un prix aussi raisonnable. Très franchement, vous allez avoir du mal à trouver mieux pour un tarif équivalent. C'est le moment de foncer !