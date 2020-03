Bon plan Apple : l'iPad 7 10,2" Retina 32Go à un prix imbattable en ce moment

Une tablette toujours aussi performante

Difficile de faire plus complet

C'est le site bordelais Cdiscount qui s'occupe de cette remise. Comme d'habitude, le paiement en quatre fois, soit 76,76€ par mensualité, est à votre portée si vous le souhaitez. Pour ce qui est de la livraison à domicile standard, elle est totalement gratuite pour chaque utilisateur. De leur côté, les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront leur article chez eux sous un jour ouvré. La garantie fabricant est limitée à une durée d'un an. Le support technique et téléphonique est disponible pendant 90 jours pour répondre à vos questions. Enfin, une assurance supplémentaire casse + vol est à 31,99€ pour un an et 47,99€ pour deux ans.Évoquons à présent les caractéristiques techniques de l'iPad 7 qui dispose d'un écran 10,2 pouces avec une définition de 2160 x 1620 pixels. La dalle est très grande et agréable à regarder. Au niveau de la configuration, nous retrouvons un processeur A10 Fusion accompagné par 32 Go de mémoire interne et iOS 13. Vous pourrez donc lancer n'importe quelle application ou jeu sans risquer d'être victime de ralentissements intempestifs. Une fois encore, Apple prouve tout son savoir-faire en matière de tablettes tactiles.Passons rapidement sur la partie réservée aux photos puisque l'iPad 7 embarque un double capteur dorsal 8 mégapixels + 1,2 mégapixel. Vous pourrez donc capturer des vidéos en Full HD. Au niveau de l'autonomie maintenant, comptez environ cinq jours avec une seule charge pour une utilisation standard. Bref, avec un tel modèle , vous avez la possibilité de regarder des vidéos, jouer, surfer sur le web et lancer toutes les applications que vous souhaitez en un rien de temps.L'iPad 7 est une valeur sûre qui répondra à toutes vos attentes. C'est une tablette tactile parfaite pour se divertir, lire ou même travailler. Elle sait vraiment tout faire alors ne laissez surtout pas passer ce bon plan !