La trottinette électrique Go Ride 80HYBRID pour moins de 100€

La trottinette à petit prix par excellence

Un modèle bien équipé

Nous sommes dans les rayons virtuels de Cdiscount pour profiter de cette belle réduction. La livraison standard à domicile est facturée à 6,99€ ou vous avez la possibilité de sélectionner le point retrait de votre choix pour récupérer la commande sans frais supplémentaires. Vous pouvez également choisir de payer en quatre fois, soit 25,60€ au moment de l'achat puis 25,59€ par mensualité. De leur côté, les adhérents Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€ la première année) recevront le colis sous un jour ouvré. La garantie pièces et main d'œuvre est valable pendant deux ans. L'option « Satisfait ou Remboursé » de deux mois est facturée à hauteur de 5,99€.Cette trottinette Go Ride 80HYBRID est pourvue d'un moteur électrique d'une puissance de 150 W et de pneus 8 pouces. L'autonomie maximale est de 8 kilomètres pour une vitesse maximale de 15 km/h. Nous sommes donc en présence d'un modèle idéal pour les plus jeunes et les débutants. En effet, la vitesse n'est pas très élevée, ce qui réduit drastiquement les risques durant un trajet. Il est important de préciser que cet exemplaire n'est pas fait pour fonctionner sous la pluie ou pour réaliser des acrobaties.La trottinette électrique est tout de même pourvue de plusieurs équipements et options pour une expérience de conduite sécurisée. Ainsi, nous retrouvons des suspensions avant/arrière, un système de pliage rapide avec poignées rabattables, la hauteur ajustable, une béquille, un garde boue avant et arrière, un grip anti-dérapant ou encore des bandes réfléchissantes. Bref, tout le nécessaire pour circuler tranquillement.Vous savez tout au sujet de cette trottinette Go Ride 80HYBRID. En plus d'être abordable, elle convient parfaitement aux utilisateurs qui n'ont pas l'habitude de manier de tels appareils. C'est un très bon exemplaire pour débuter en toute simplicité.